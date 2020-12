Audi, con H-FARM per anticipare il futuro

Un percorso condiviso tra Audi e H-FARM per anticipare il futuro. Audi Italia, infatti, puntando su elementi come formazione e apertura al cambiamento come asset fondamentali per il progresso tecnologico, ha confermato la partnership con la piattaforma d'innovazione in cui soluzioni per l'imprenditoria, formazione e sviluppo di startup trovano la migliore sintesi. Alla base della collaborazione, una condivisione di vedute e prospettive che nel tempo si è sviluppata con progetti ad hoc. Dal 2018, infatti, numerosi sono stati gli eventi condivisi che hanno visto Audi ed H-FARM uniti per dare vita a progetti di Corporate Social Responsibility. Un esempio recente, l'evento Tech for Humans, organizzato da We Are Tomorrow, la piattaforma dedicata all'innovazione in cui esperti e innovatori, in collegamento streaming, hanno condiviso le loro idee per un futuro migliore e più sostenibile. Fra dibattiti e interventi, i vari ospiti hanno indagato le opportunità offerte dal digitale e dalle più moderne tecnologie, sempre tenendo l'uomo, la conoscenza e la formazione al centro, in modo da offrire alle nuove generazioni gli strumenti adatti per plasmare il futuro che li aspetta. Tra i protagonisti degli interventi anche i ragazzi di Audi We Generation. Il progetto è quello che vede il coinvolgimento di 5 studenti universitari guidati per questa edizione dal mentor Tudor Laurini, content creator, in arte Klaus, nell'affrontare 'la bellezza' come tema specifico.



Il programma di formazione dedicato ai giovani talenti prevede l'erogazione di borse di studio per accedere al corso di laurea triennale in Digital Management di H-FARM e Ca' Foscari. Gli studenti hanno l'opportunità di lavorare a uno specifico progetto con il coinvolgimento in attività formative dedicate.



L'intero percorso viene raccontato da un progetto multimediale che coniuga storytelling e interattività, creato da SHADO, la media company di H-FARM. La collaborazione tra Audi, H-FARM e We Generation proseguirà anche nel 2021.