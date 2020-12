Aspi, 250 mln per esenzioni pedaggi fino a 2023

Aspi ha stanziato risorse pari a 250 milioni per garantire eventuali esenzioni sui pedaggi, su tratti dell'intera rete, nel periodo 2020-2023, per andare incontro agli utenti in caso di gravi disagi dovuti a cantieri per la manutenzione. Lo ha annunciato durante una audizione davanti alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera Enrico Valeri, direttore gestione rete di Autostrade per l'Italia. "Stiamo anche mettendo a punto una regola per l'attivazione automatica della esenzione, che sarà pronta a metà giugno".

In Liguria, ha spiegato Valeri, nel 2020 a causa dei cantieri della manutenzione sono state concesse esenzioni di pedaggio pari a 40 milioni. Valeri ha spiegato che sono state fatte verifiche in tutte le gallerie della Liguria, che ha il 50% dei tunnel di tutta la rete Aspi, e avviati lavori di manutenzione in gran parte delle strutture.

A causa dei cantieri Aspi ha registrato ritardi medi dagli 8 ai 29 minuti sulla rete ligure nel 2020: 16 minuti sulla Voltri-Alessandria, 15 tra Genova e Sestri Levante, 29 tra Genova e Savona e 8 per sulla Serravalle. Valeri ha aggiunto che Aspi ha messo a punto nuovi metodi di intervento, di verifica e di controllo sulla rete ed ha preparato tra l'altro un 'nuovo manuale gallerie' diventato standard. E' stato ridefinito radicalmente il modello di gestione, migliorando livello e terzietà dei controlli in collaborazione con uffici ministero, oltra alla trasformazione digitale delle verifiche delle strutture.