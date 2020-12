Riciclaggio di auto rubate, tre arresti e sequestro di beni

Due persone in carcere, una ai domiciliari e quattro con obbligo di dimora: sono le decisioni prese dal gip di Potenza, su richiesta della Procura della Repubblica, nell'ambito di un'inchiesta sul riciclaggio di auto rubate, che ha portato anche al sequestro preventivo di quattro vetture "di alta gamma" e di beni per 23 mila euro.

I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia stradale di Potenza, Napoli e Salerno. Le sette persone coinvolte nell'inchiesta avevano messo a punto un sistema per "reinserire nel circuito legale del commercio delle auto quelle in precedenza rubate, ripulendo la loro origine delittuosa".

Erano un ex commercialista e un tecnico informatico gli ideatori di un sofisticato meccanismo di truffa al Fisco che sfruttava il sistema della compensazione dei crediti e contava sull'assenza dei controlli degli enti bilaterali (comuni, camere di commercio), che si facevano carico della restituzione agli indagati di denaro non dovuto. L'inchiesta per truffa e reati fiscali era partita nel 2018 quando la Guardia di Finanza di Padova ha avuto la segnalazione da parte della Camera di Commercio patavina di una richiesta di credito da una società sospetta. Due anni di indagine con intercettazioni telefoniche e accertamenti documentali, hanno fatto sì che si arrivasse oggi all'operazione "Pay Back" che ha portato al sequestro preventivo di beni per 3,7 milioni di euro, perquisizioni in Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Lazio, Puglia e Calabria. Stando alle indagini, coordinate dalla procura di Padova, i due ideatori, residenti nel padovano e nel veneziano, insieme con altre 33 persone, quasi tutti prestanome, avevano creato decine di false società, esistenti solo sulla carta, a nome delle quali chiedevano a piccoli comuni (come ilpadovano Arquà Petrarca), camere di Commercio, e vari altri enti, la compensazione di crediti non dovuti per errore, per poche migliaia di euro. I piccoli enti, non avendo lo strumento per verificare di aver incassato il credito iniziale, restituivano alle aziende quanto richiesto. Il denaro incassato così in modo fraudolento, finiva nei conti correnti in Croazia e poi direttamente ai due principali indagati nelle cui abitazioni è stata trovata documentazione dalal quale eemerge che, entrambi, conducevano un vita di altissimo tenore: Porsche, ristoranti, vacanze in località di lusso.Second il procuratore capo Antonino Cappeller le indagini continuano: "sarà da approfondire l'aspetto legato al riciclaggio e auto riciclaggio del denaro indebitamente incassato e trasferito all'estero".