Peugeot e-208 è auto elettrica 2020 per Exame Informática

Ancora un riconoscimento per nuova Peugeot e-208. La city-car del Leone, disponibile in versione benzina, diesel o full electric, ha appena vinto un premio in Portogallo, che si aggiunge alle altre vittorie, il trofeo di 'Auto elettrica dell'anno'. Il premio è stato consegnato da Exame Informática, rivista di innovazione, scienza e tecnologia, che partecipa alla cerimonia di premiazione annuale, 'Il Meglio della Tecnologia'.



La redazione di Exame Informática ha premiato la e-208, in particolare per il carattere audace del suo design, il piacere di guida e il confort, nonché per la sua tecnologia. Si tratta di caratteristiche importanti, apprezzate in un'auto che si distingue anche per qualità, innovazione e affidabilità.



Il 18 novembre, in occasione del 25esimo anniversario della rivista, sono stati consegnati i trofei per la 14esima edizione del premio 'The Best of Technology'.



Questi premi hanno lo scopo di premiare ricercatori ancora poco conosciuti dal grande pubblico, ricerche ed idee elaborate in università e in aziende che fanno del loro meglio per tutelare l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile. Premiano, inoltre, i migliori prodotti e le principali case produttrici in diverse categorie: personalità, innovazione, sviluppo sostenibile, applicazione e piattaforma, brand nazionale, brand smartphone, brand computer e infine prodotto dell'anno. Nelle edizioni precedenti si sono quindi distinte entità o aziende come Farfetch, Huawei, Tesla, Google o WeDo Technologies.



Per questa edizione 2020, la nuova Peugeot e-208 è l'unica vettura ad essere stata riconosciuta ed eletta migliore auto elettrica dell'anno 2020.



In altre aree, il premio "Innovazione" è stato assegnato al sistema Breast 4.0, che consente la visualizzazione in 3D delle lesioni tumorali utilizzando la realtà aumentata, sistema sviluppato da un chirurgo della Fondazione Champalimaud, uno dei centri più prestigiosi al mondo in campo biomedico, per la ricerca e il trattamento del cancro e per le neuroscienze. Il premio 'Personalità dell'Anno' è andato a Maria Helena Braga, professoressa e ricercatrice presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Porto, che è stata in prima linea nella ricerca e sviluppo di batterie a elettroliti solidi.



Con questo nuovo premio, assegnato in Portogallo, il numero di premi vinti dalle nuove Peugeot 208 ed e-208 in Europa è ora salito a 18, tra cui il trofeo europeo 'Car Of The Year 2020'.



Questo trofeo ha consentito alla city car del marchio di ottenere una serie di premi in Portogallo: Premio 'Migliore city car' alla cerimonia 'Carro do Ano 2020', ''Miglior city car dell'anno' assegnato dalla rivista automobilistica Turbo, Migliore auto sotto i 20.000 euro" assegnato dalla rivista l'Observador.