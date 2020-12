Navigazione Waze regala per le feste l'opzione Babbo Natale

Google fa un inaspettato regalo di Natale a coloro che utilizzano, anche in auto, l'applicazione di navigazione Waze (di sua proprietà dal 2013) trasformando di fatto il veicolo sulle mappe nella slitta di Santa Claus e aggiungendo la voce del vecchio dalla barba bianca alle indicazioni della navigazione, con tanto di musichette di circostanza.



Riservata agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e ad altri mercati di lingua inglese Waze Santa Claus è una operazione 'a tempo' - come già avvenuto diverse volte, tra cui nel 2018 proprio in Italia con le voci dei giocatori della AC Roma - e scadrà il 31 gennaio prossimo.



L'aggiornamento è disponibile sia per Android che per iPhone e la buona notizia è che dopo aver attivato le impostazioni di Babbo Natale in Waze sul tuo smartphone, la nuova voce di navigazione, icona e umore sono abilitati anche sul sistema che si utilizza in vettura, come Android Auto o Apple CarPlay.



Per abilitare la grafica e la voce di Babbo Natale in Waze I passaggi sono gli stessi sia per Android che per iPhone. S apre la schermata delle impostazioni e alla sezione Voce e Suoni si trova l'opzione chiamata English (US) Santa. Per sostituire con la slitta di Babbo Natale la freccia predefinita (o l'auto personalizzata precedentemente abilitata) si procede attraverso Visualizzazione Mappa, si cerca la voce dell'icona Auto, si espande e quindi si seleziona nell'elenco la slitta Shell che è il nome della slitta di Babbo Natale.