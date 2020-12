Lancia Ypsilon, trentacinque candeline con Ypsilon Dreamers

Sono trentacinque le candeline sulla torta di compleanno di Lancia Ypsilon. La city car, che la stampa del tempo definì come "un'ammiraglia formato bonsai", festeggia il suo anniversario con il raggiungimento di quota tre milioni di unità prodotte, compresa l'ultima versione Hybrid EcoChic, ovvero l'ibrido in stile Lancia che risponde alle nuove esigenze di mobilità urbana. "Sono tre milioni le unità di Ypsilon vendute fino ad oggi - ha commentato Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia and Abarth Brands - a testimoniare come la nostra fashion city car rappresenti un prodotto ricercato e desiderato. Ypsilon è l'auto più venduta del segmento B e, nei primi undici mesi di quest'anno, ha stabilito un ulteriore primato: è la seconda vettura più venduta del mercato, dopo la Panda. Inoltre, proprio grazie a Ypsilon Hybrid Ecochic, insieme a 500 e Panda Hybrid, siamo riusciti con 100.000 unità a conquistare la leadership del segmento delle ibride. Sono orgoglioso di questi risultati e, con le novità che arriveranno, sono certo che proseguiremo il trend positivo di crescita".

Per celebrare questi traguardi Lancia Ypsilon ha dedicato al suo pubblico anche il progetto digital 'Ypsilon Dreamers', invitando la community a condividere con Lancia i successi raggiunti e quelli da raggiungere. Per farlo, si chiede alle utenti di pubblicare attraverso i propri canali una o più foto con l'hashtag #YpsilonDreamers in cui saranno immortalati momenti belli e importanti come il conseguimento di una laurea, un colloquio di lavoro superato, la prima casa, ma anche la maternità come gioia di una nuova vita, o ancora un selfie carico di orgoglio per una scommessa su se stesse, o il prossimo viaggio che si sta pianificando accompagnate dalla propria Ypsilon. I racconti più originali ed emozionanti verranno scelti per un video che sarà messo online sui canali web di Lancia.

Il progetto ha visto anche la scelta da parte del brand della testimonial Giulia Carla Bassani, meglio conosciuta sui social come @astro_giulia, studentessa di ingegneria aerospaziale e ricercatrice associata al Blue Marble Space Institute for Science con cui sta lavorando a un progetto internazionale di ricerca relativo alle future missioni umane su Marte. Giulia è anche una scrittrice ed è al suo secondo romanzo di fantascienza.