Giulia Quadrifoglio, sportiva dell'anno per Bild Sportscars

Tra le ventiquattro in lista per l'elezione di 'Auto sportiva dell'anno' secondo Bild Sportscars ad avere la meglio è stata Giulia Quadrifoglio. La sportiva del Biscione replica quindi il successo di Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, risultata prima della propria categoria nella competizione promossa dalla medesima testata esattamente un anno fa. Le due vetture, insignite dello stesso premio, montano entrambe il motore V6 biturbo a benzina, che eroga 375 kW (510 CV). Giulia Quadrifoglio è la berlina Alfa Romeo che esprime tutto il DNA sportivo della casa. Le prestazioni, ai vertici della categoria, sono assicurate dal potente propulsore 2.9 V6 Bi-Turbo, realizzato interamente in alluminio e capace di sprigionare 510 CV e 600 Nm di coppia massima a 2.500 giri/min, scaricati a terra grazie al sistema Alfa Active Torque Vectoring. Il cambio automatico ad 8 rapporti è calibrato per ottimizzare fluidità e comfort, ma è in modalità Race che Giulia esprime tutto il suo potenziale, con cambiate in soli 150 millisecondi. Ricca anche la dotazione di sistemi funzionali al piacere di guida, dalle sospensioni attive al selettore Alfa DNA Pro con modalità RACE, passando per l'Alfa Active Aero splitter, coordinati e adattati in tempo reale dall'unità di controllo Alfa Chassis Domain Control che consente alla vettura e al guidatore di avere sempre le condizioni ideali per sfruttare le prestazioni del veicolo. Per l'elezione del titolo di 'Auto sportiva dell'anno', gli editori di Auto Bild Sportscars hanno offerto ai loro lettori la scelta tra 117 modelli di veicoli attuali, suddivisi in dieci categorie, dalle utilitarie ai SUV, sia in versione standard che modificata.