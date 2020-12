Torino: 51 nuove telecamere per monitorare il traffico

Via libera all'acquisto e installazione di 51 telecamere per il monitoraggio dei flussi di traffico e lo sviluppo di nuove politiche di mobilità a Torino.

La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto che prevede la loro sistemazione nelle aree di piazza Vittorio, Monte dei Cappuccini, via Di Nanni e sul perimetro della Ztl centrale. La spesa per la realizzazione dell'infrastruttura, dalla progettazione all'installazione, è di 1 milione e 500 mila euro e gli interventi saranno portati avanti per lotti successivi.

"Si tratta di un'importante investimento per la Città - sottolinea l'assessora alla Mobilità Maria Lapietra - che permetterà, in futuro, di progettare e realizzare modelli innovativi di gestione del traffico, degli accessi e della sosta, con una flessibilità di soluzioni ora non possibile.

Rendere strutturale il monitoraggio dei flussi, aumentando anche i punti di rilevazione con le nuove telecamere, consentirà di verificare l'andamento del traffico in tempo reale e di assumere decisioni sulla base di dati verificabili. Inoltre - conclude Lapietra -, le informazioni circa la permanenza dei veicoli e la tracciabilità delle relative percorrenze saranno essenziali per permettere di capire le dinamiche del traffico in vari momenti della giornata e su mesi differenti".