La collezione ASI Bertone al Museo Erarta di San Pietroburgo

Inaugurato al Museo d'Arte Contemporanea "Erarta" di San Pietroburgo la mostra "Concept Cars: la Grande Bellezza". Un tributo al design automobilistico italiano, per il quale il Museo Erarta ha scelto di esporre sei straordinari esemplari della Collezione ASI Bertone: l'Alfa Romeo Bella, la Lotus Emotion, la Porsche Karisma, la Chevrolet Corvette Ramarro, la Cadillac Villa, la BMW Birusa.



Sei prototipi realizzati tra il 1984 e il 2005 che raccontano la storia dell'eccellenza manifatturiera, dell'esplorazione creativa incessante e dell'evoluzione delle concept car firmate Bertone. Ogni esemplare è l'incarnazione dell'immaginazione e della libertà dei designer, ugualmente liberi dalla pura aspirazione commerciale o dalla praticità ingegneristica.



Cogliendo l'opportunità di modellare concept car non destinate unicamente alla produzione di massa, i designer di Bertone hanno potuto reimmaginare audacemente l'architettura del veicolo attingendo alle idee universali di linea e forma perfette.



A completare il percorso espositivo, programmato fino all'11 aprile 2021, un'ampia raccolta di disegni e fotografie che permettono di ripercorrere il viaggio del design automobilistico italiano nel XX secolo. Nella seconda metà del '900, la Carrozzeria Bertone ha ridefinito l'intero settore. Il team di designer dell'azienda ha sviluppato concept car per i marchi più disparati, come Alfa Romeo, Lancia, Cadillac, Chevrolet, Porsche, Lamborghini e BMW, stabilendo le tendenze globali dello stile automobilistico per molti anni a venire. Bertone ha collaborato con grandi del design come Marcello Gandini, Franco Scaglione e Giorgetto Giugiaro, nominato Car Designer of the Century, solo per citarne alcuni.



"Siamo orgogliosi - ha detto Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano - che un museo così importante abbia voluto celebrare il design automobilistico italiano e che lo abbia fatto con la Collezione ASI Bertone.



Queste vetture rappresentano il genio e l'innovazione che l'Italia ha sempre saputo esprimere al meglio. ASI ha acquisito questa importante Collezione nel 2015, per far conoscere al mondo una parte importante della nostra storia motoristica".