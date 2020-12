Defibrillatori in auto, a Torino arrivano i taxi salva vita

Defibrillatori sui taxi, con autisti debitamente formati al loro utilizzo, per creare una 'flotta salva vita' per una città sempre più cardioprotetta. E' l'obiettivo dell'iniziativa di Taxi Torino promossa da due tassisti, Ermanno (Parigi26) e Stefania (Como25), attivi nel gruppo Servizio Sociale Taxi e che domenica mattina saranno a disposizione dei colleghi, in piazza San Giovanni, per applicare sulle vetture la sigla 'Taxicardia' e il volto di Renato Biason, tassista scomparso a 51 anni per un attacco cardiaco.

L'iniziativa prende le mosse dai dati, che stimano in almeno 25 mila le persone che potrebbero essere salvate in Italia ogni anno grazie a un intervento tempestivo. Oltre ad aumentare il numero dei defibrillatori è però anche importante saperli utilizzare, per questo 50 tassisti volontari effettueranno una formazione di primo soccorso e sull'utilizzo dei dispositivi che, installati sui taxi, saranno un valido strumento in più per interventi tempestivi, anche grazie alla possibilità di essere georeferenziati.