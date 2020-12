Coppa Milano-Sanremo,ecco le date: al via dal 6 maggio 2021

A causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, gli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo hanno deciso di posticipare la XII edizione della Rievocazione Storica, originariamente prevista dal 25 al 27 marzo 2021, al periodo 6-8 maggio 2021 al fine di poter garantire a tutti i partecipanti il corretto svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.



La Coppa Milano-Sanremo, per la prima volta nella sua storia, andrà ad aprire il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 di Aci Sport. Il Campionato, riservato alle gare di regolarità classica, comprende anche la Coppa d'Oro delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari e la Targa Florio Classica. ''Purtroppo lo scorso anno ci siamo visti costretti ad annullare la gara a meno di un mese dal via, senza avere l'opportunità di riposizionarci in un calendario già di per sé troppo fitto e affollato di eventi in rapida successione. A questo proposito - dichiara Gianpaolo Sacchini, ceo di Equipe Grand Prix, la società che organizza la Coppa Milano-Sanremo - abbiamo deciso di posticipare la manifestazione a maggio del prossimo anno per avere l'assoluta certezza che a quel momento possano sussistere tutte le migliori condizioni sanitarie, a nostro giudizio indispensabili per effettuare la XII edizione della Rievocazione Storica in assoluta serenità, per i partecipanti e per gli stessi organizzatori. Questo anche alla luce del fatto che la Coppa Milano Sanremo andrà, per la prima volta, ad aprire il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021''. A questa importante novità se ne aggiungeranno numerose altre, prima tra tutte il gradito ritorno del Comune di Sanremo quale teatro del gala dinner conclusivo e delle relative premiazioni. La Città dei Fiori tornerà a recitare un ruolo di assoluto primo piano all'interno della manifestazione che si preannuncia, sin d'ora, sempre più glamour anche grazie all'arrivo di nuovi ed esclusivi partner che supporteranno questa nuova e tanto attesa XII edizione. Le iscrizioni alla Coppa Milano-Sanremo sono aperte. La partecipazione alla corsa sarà riservata alle auto, costruite tra il 1906 e il 1990, munite di passaporto Fiva, o Fia Heritage, o omologazione Aci, o A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca. Nell'ottica di allargare i target di riferimento, l'organizzazione sta inoltre lavorando per aggiungere una nuova categoria riservata alle supercar moderne.