Peugeot fa il tris di premi agli Automotive Award 2020

Durante la cerimonia online degli Automobiles Awards che si è svolta il 7 dicembre scorso a Parigi, nuovo Peugeot 3008 ha ricevuto il premio Car of the Year 2020 votato dal pubblico, il Peugeot e-Expert ha ricevuto invece il premio speciale dalla giuria mentre il marchio Peugeot è stato nominato Brand of the Year dagli amministratori delegati dei trentanove marchi partecipanti. Per la terza edizione, gli Automobiles Awards hanno premiato i produttori più importanti e i fornitori di equipaggiamenti più innovativi del momento, assegnando un totale di cinquanta premi. Quest'anno una giuria di uomini e donne, presieduta da Arnaud Ducret, ha eletto i vincitori delle varie categorie. Il pubblico ha attribuito il premio Car of the Year 2020, un riconoscimento che designa l'auto migliore dell'anno, tra tutte le categorie. Il voto, che ha coinvolto 245.000 elettori, ha decretato vincitori ex aequo nuovo Peugeot 3008 e la Porsche 911 S tra gli undici candidati in lizza per il premio. Nuovo 3008, svelato lo scorso settembre, con un design distintivo e rinnovato segna una nuova era della modernità con un frontale ridisegnato e nuove luci posteriori 3D LED. Vero esempio del concetto di Power of Choice, offre la scelta tra motori ibridi plug-in, benzina e Diesel per unire piacere di guida ed efficienza. Nuovo e-Expert, invece, ha vinto il premio speciale della giuria nella categoria dei veicoli commerciali. Infine il marchio Peugeot ha infine vinto il premio Brand of the Year, ottenuto grazie al voto dei ceo dei brand partecipanti.