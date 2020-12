Motorismo storico: Canossa Events sbarca negli Stati Uniti

Canossa Events, una delle società italiane leader di mercato nel campo dell'automobilismo storico, con una mossa a sorpresa allarga il proprio raggio d'azione negli Stati Uniti: ha infatti acquisito la statunitense Cavallino Inc., società americana che pubblica l'omonimo magazine, molto popolare oltreoceano, e che organizza anche uno dei concorsi d'eleganza più gettonati, il Cavallino Classic.



Si tratta di un'operazione commerciale ad alto valore aggiunto, che sottolinea la vitalità del settore dell'automobilismo storico italiano: Cavallino Classic è infatti uno dei concorsi d'eleganza più importanti al mondo, e si sa che questo tipo di manifestazioni costituiscono nei Paesi anglosassoni il filone forse più prestigioso dei motori d'epoca.



Quest'anno Cavallino Classic festeggerà il 30 anniversario a Palm Beach in Florida dal 21 al 24 gennaio. Sarà il più grande evento automotive della stagione invernale, con un afflusso previsto di oltre 400 Ferrari del valore stimato di oltre 600 milioni di dollari: ma ci sarà spazio anche per 120 auto da collezione, a cornice della riunione.



"Le automobili, che in molti casi sono vere 'opere d'arte a quattro ruote', sono parte della storia dell'umanità sin dal XIX secolo - ha spiegato il presidente di Canossa Events Luigi Orlandini - Curare e valorizzare questo patrimonio attraverso le generazioni è la nostra missione comune. E a questo obiettivo risponde l'acquisizione di Cavallino Inc.".