Mercedes-Benz e ESL Italia, sfida nella League of Legends

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Mercedes-Benz Italia e ELS, invitano la grande community degli eport al Mercedes-Benz ARAM Challenge, una nuova sfida ambientata nell'universo fantasy di League of Legends. Quattro le Cup di qualificazione per accedere alla finale del 29 dicembre, con il primo round in programma giovedì 17 dicembre. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di ESL Italia, partner del torneo e sui canali dei principali influencer del settore. L'impegno della casa di Stoccarda negli esport è iniziato nel 2017 attraverso la partnership con ESL, una delle più grandi società di esport al mondo, nell'ottobre 2018 quando Mercedes-Benz diventa global mobility partner di ESL. Nel 2019 è il primo brand automobilistico ad investire in una squadra di esport. Il 2020 segna una nuova importante tappa dell'impegno della Stella negli esport, dallo scorso mese di settembre, infatti, Mercedes-Benz è exclusive automotive partner di tutti gli eventi globali di League of Legends. Tutte le informazioni per l'iscrizione al Mercedes-Benz ARAM Challenge reperibili sul sito Mercedes: il montepremi complessivo del torneo è di 5.000 euro. (ANSA).