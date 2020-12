Falsi permessi per invalidi, due denunce a Caserta

Due persone che utilizzavano falsi permessi per invalidi, sono stati scoperti a Caserta dalla Polizia Municipale e denunciati per falso in atto pubblico.

I due automobilisti risiedono a Caserta ed a San Nicola la Strada. I vigili urbani guidati dal Comandante Luigi De Simone sono intervenuti in piazza Vanvitelli, dove ha sede il Palazzo del Comune, ed in via Sant'Antida, nel centro storico. Il conducente di un Suv aveva parcheggiato nello stallo riservato agli invalidi utilizzando una fotocopia a colori plastificata di un contrassegno disabili rilasciato legittimamente ad un persona anziana, risultata però all'oscuro della cosa.

In via Sant'Antida, gli agenti hanno scoperto due coniugi che utilizzavano contemporaneamente negli stalli riservati ai residenti lo stesso permesso invalidi, rilasciato al genitore anziano di uno di loro. Dalle successive attività è emerso che il marito della donna aveva fotocopiato e plastificato il permesso dell'anziano suocero per parcheggiare gratuitamente anche la sua auto.