Yandex lancia i robot-fattorini in un business center di Mosca

La società russa di tecnologie e internet Yandex ha iniziato a utilizzare dei piccoli robot per consegnare ai clienti gli ordini di ristoranti e bar in un business center di Mosca. Il percorso dei piccoli robot con sei ruote - riporta il Moscow Times - può essere seguito dai clienti del servizio di consegna Yandex Eats.

"I robot possono consegnare pasti dei ristoranti, generi alimentari e ordini dai negozi online e lentamente ma costantemente diventeranno una parte normale della vita della città", ha affermato Dmitry Polishchuk, un top manager di Yandex.

Per il momento, i robot effettuano consegne solo da pochi ristoranti in una piccola area, ma Yandex sostiene di voler ampliare il servizio in futuro. Il servizio di consegna dei robot è presente anche a Innopolis, un parco hi-tech vicino Kazan dove Yandex ha testato i suoi veicoli.