Nissan Leaf compie 10 anni: 500mila unità in 59 Paesi

Nissan festeggia il decimo compleanno della Leaf, il primo veicolo a zero emissioni per il mercato di massa con il traguardo raggiunto di 500.000 le unità commercializzate al mondo, 6.000 in Italia.



''Nel celebrare questi traguardi, vogliamo ringraziare prima di tutto i clienti che hanno intrapreso questo viaggio elettrizzante insieme a noi - ha affermato Makoto Uchida, Nissan President e ceo - Con il passaggio alla mobilità elettrica, i clienti hanno avvicinato tutti noi verso una società più sostenibile e resiliente''. Prodotta presso gli stabilimenti di Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, Nissan Leaf è venduta in 59 mercati in tutto il mondo. La capacità della batteria, le prestazioni e l'efficienza sono progressivamente migliorate e di conseguenza Nissan Leaf si è evoluta fino a diventare un'auto versatile che soddisfa le diverse esigenze e gli stili di vita dei clienti.



Dalla prima versione del 2010 fino all'introduzione della Leaf e+ nel 2019, gli oltre 500.000 clienti che hanno scelto Leaf hanno percorso complessivamente circa 16 miliardi di chilometri, risparmiando all'ambiente oltre 2,5 milioni di tonnellate di CO2.



A luglio, Nissan ha presentato Ariya, il suo primo crossover coupé 100% elettrico che racchiude tutte le conoscenze di Nissan nel mondo della mobilità elettrica, nel design e nelle tecnologie Nissan Intelligent Mobility. Ariya è il modello chiave del piano di trasformazione Nissan Next, secondo il quale Nissan prevede, a livello globale entro il 2023, l'introduzione di 8 nuovi modelli 100% elettrici e oltre un milione di veicoli elettrici ed elettrificati venduti all'anno.