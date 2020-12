Momodesign e TCX, insieme per nuova collezione calzature

Due brand italiani uniscono le loro competenze per creare una collezione di calzature tecniche per le due ruote. L'unione in questione è quella tra TCX e Momodesign, concretizzatasi nella nuova Tech Sneakers Collection. La gamma di sneakers da moto Momodesign è pensata come una linea premium per la qualità dei materiali tecnici, il design e la funzionalità tecnico strutturale pensate per soddisfare le esigenze del motociclista urbano, non necessariamente dal look motociclistico. Al top della gamma c'è Firegun-1 WP, una calzatura tecnica per la moto ma con un'estetica versatile. Firegun-2 GTX è invece pensata per il motociclista metropolitano attento alla funzionalità.

Si distingue per i dettagli e combina il comfort di una sneaker alle performance di una calzatura tecnica da moto. E' studiata per soddisfare diverse esigenze di guida, dal commuting quotidiano alle gite a breve raggio, garantendo l'impermeabilità e il confort climatico grazie alla membrana Gore-Tex. Firegun-3 WP si distingue invece per design contemporaneo e sportivo con un equilibrio di contrasti tra linee decise e forme morbide ed è l'essenza della linea Tech Sneaker. Firegun-2 WP Woman è invece la calzatura pensata per un pubblico femminile ed è arricchita da dettagli e finiture raffinate.