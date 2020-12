Futurmotive - Digital Expo and Conference, l'evento via web

Anche il vasto mondo dell'aftermarket e della manutenzione, che ha nell'evento Autopromotec organizzato ogni due anni a Bologna un appuntamento internazionale irrinunciabile, si traferisce causa Covid nel virtuale. Nasce così Futurmotive - Digital Expo and Conference che è un nuovo progetto di Autopromotec, per essere l' evoluzione digitale di Autopromotec Conference, considerati a ragione gli Stati Generali dell'aftermarket. L'appuntamento è per domani 10 dicembre per seguire sul sito https://www.autopromotec.com/it/Futurmotive/p100 a partire dalle ore9.30 sgli interventi animati da ospiti internazionali e per partecipare ai workshop di approfondimento in cui interverranno le aziende di settore. Mobilità enuove tecnologie saranno i temi su cui confrontarsi,con spazio anche all'ecosostenibilità del settore e anuovi scenari aperti dopo la diffusione della pandemia. Esperti, aziende e media di settore si riuniranno all'interno di Futurmotive - Digital Expo and Conference in un ambiente interattivo digitale in cui si svolgeranno gli incontri di Futurmotive favorisce lo scambio di idee ed il networking, e offre nuovi modi per interagire con il proprio network, anche da remoto. Un breve video che è disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Jdc6eoijbVU&feature=emb_logo) ne anticipa programma e contenuti.