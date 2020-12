Fca: 250 colonnine ricarica in 135 punti vendita Carrefour

Fca si allea con Carrefour e lancia il progetto Shop & Charge che consentirà da marzo 2021 di ricaricare la Nuova Fiat 500 mentre si fa la spesa. Saranno installate 250 colonnine di ricarica Be Charge in 135 punti vendita selezionati sul territorio nazionale.

Il progetto parte con la prima full electric di Fca, la Nuova Fiat 500, e potrà essere esteso ad altri modelli elettrici ed elettrificati del Gruppo. Per scoprire dove si trovano le colonnine di ricarica è sufficiente utilizzare l'app Fiat che le segnala con il logo Carrefour in sovraimpressione e comunica la loro posizione al navigatore. Sono previsti anche vantaggi per l'acquisto di prodotti biologici a marchio Carrefour e di ottenere sconti dedicati sul servizio Click & Collect, la corsia prioritaria di Carrefour per il ritiro della spesa online. Le colonnine di ricarica saranno installate da Be Charge, l'azienda che sta sviluppando una delle più estese reti di infrastrutture pubbliche italiane per veicoli elettrici, contribuendo in questo modo a sviluppare e a fare crescere la mobilità elettrica in Italia. Le colonnine saranno utilizzabili da qualsiasi veicolo elettrico, ma solo i clienti della Nuova 500 potranno godere dei vantaggi esclusivi della partnership.

"Il processo di elettrificazione di Fiat, prima con le 500 e Panda Hybrid, poi con la Nuova Fiat 500 elettrica - spiega Luca Napolitano, responsabile dei brabd Fiat, Lancia e Abarth in Emea - è partito con grande impeto e decisione. Siamo già leader nel segmento delle piccole Ibride e ora con il contributo della 500 elettrica vogliamo arrivare ad un mix di circa il 60% di vendite elettrificate entro la fine del 2021, meglio della media di mercato italiano. Ma il nostro compito è anche quello di facilitare la vita a bordo dei nostri clienti, e allora cosa c'è di meglio di andare a fare la spesa e alla fine avere anche ricaricato la batteria della vettura". "In Carrefour puntiamo a diventare leader nella Transizione Alimentare per Tutti attraverso il programma Act for Food, con una strategia di sostenibilità a 360 gradi dedicata a promuovere pratiche di consumo responsabile non solo nel campo dell'alimentazione, ma anche in tutti gli altri ambiti della vita, nell'interesse dell'intera collettività" sottolinea Christophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia. "IShop & Charge - commenta Paolo Martini, amministratore delegato di Be Charge - riflette l'impegno dei partner nel favorire una mobilità quotidiana sempre più consapevole. Il progetto si integra perfettamente nel nostro piano di sviluppo, che vede la sostenibilità al centro della nostra strategia per creare valore economico, sociale e ambientale per il Paese". "È importante - spiega Roberto Di Stefano, responsabile di e-Mobility per Fca in Emea - che il pubblico capisca che si tratta solo dell'inizio del lungo viaggio di elettrificazione di Fca, un primo passo verso una modalità di vivere la mobilità elettrica all'insegna della semplificazione della vita, per farla diventare una pratica quotidiana. La direzione e-Mobility con i marchi di Fca sta lavorando su questa e numerose altre iniziative".