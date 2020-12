Elon Musk lascia la California e si trasferisce in Texas

Elon Musk ha lasciato la California e si e' trasferito in Texas. Il Ceo di Tesla lo ha rivelato durante la conferenza organizzata ogni anno dal Wall Street Journal che riunisce gli amministratori delegati di alcune importanti aziende americane. "Ci sono cose grandiose in California", ha spiegato Musk, sottolineando tuttavia di ritenere che lo stato dia per scontato il suo successo. Tesla ha ancora sede in California, così come SpaceX, la sua azienda aerospaziale. Ma Musk ha altri interessi commerciali in Texas che ha citato come motivi nella sua decisione: "Abbiamo lo sviluppo della Starship nel sud del Texas, dove mi trovo in questo momento", ha sottolineato, riferendosi all'astronave che dovrebbe trasportare i primi umani su Marte. "E poi abbiamo grandi sviluppi della fabbrica appena fuori Austin", ha proseguito riferendosi alla Giga Texas, che verrà utilizzata per costruire ad esempio il pickup elettrico Cybertruck e il crossover Model Y. Il senatore repubblicano del Texas Ted Cruz ha twittato il suo benvenuto a Musk: "lo stato ama il lavoro e siamo felici di averti come texano".