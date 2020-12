Mercedes AMG GT e Classe G diventano allegri pacchi natalizi

L'atmosfera del Natale sembra coinvolgere davvero i creativi di Mercedes-Benz, se è vero che dopo aver realizzato una serie di maglioni con la riproduzione della iconica Classe G circondata dai tradizionali decori Christmas Style - come le renne, gli alberi di Natale, i pupazzi e i fiocchi di neve - ora la 'febbre' della decorazione natalizia ha contagiato le auto più belle della Stella a Tre Punte.

Sono così nate - come si scopre sulla pagina Twitter dell'azienda - le #UglySweater Cars, un regalo fantastico per super-ricchi appasssionati delle Mercedes, che grazie al wrapping (cioè l'uso di pellicole adesive prestampate) sono diventate quelle che vengono definite #TheGreatestGift. E le sorprese non sono finite, perché dopo la Mercedes AMG GT e la Classe G l'azienda tedesca ha promesso altre #UglySweaterCars, evidentemente sempre ispirate ai discutibili maglioni delle feste.