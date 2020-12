Giappone, l'auto trascina l'espansione economica

L'economia giapponese mostra segnali di espansione per il quinto mese consecutivo, confermando l'interruzione della fase depressiva che ha caratterizzato il ciclo produttivo negli ultimi mesi a causa della pandemia del coronavirus. In base ai dati dell'ufficio di Gabinetto, l'indicatore ciclico coincidente è salito di 4,9 punti in ottobre, a quota 89.7, su una base di 100, segnando la maggiore valutazione positiva dall'inizio delle statistiche, nel gennaio 1985. Il dato riflette l'incremento delle attività produttive, in particolare nel settore auto e della produzione di elettrodomestici. L'indice ha mostrato un'accelerazione costante da maggio, da quando è stata decisa la rimozione dello stato di emergenza nel Paese. Secondo il giudizio del governo di Tokyo l'economia è attualmente in 'fase di recupero dopo aver toccato il fondo', una revisione al rialzo rispetto ad agosto quando 'l'inasprimento del ciclo economico era ancora in corso'.

In collaborazione con: