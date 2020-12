FCA, pick-up Ram 1500 è MotorTrend Truck of the Year 2021

Il super pick-up Ram 1500 TRX è stato votato dai giornalisti specializzati dell'autorevole rivista MotorTrend come Truck of the Year 2021, conquistando così dopo i titoli del 2019 e 2020 un significativo 'triplete'. Nello specifico la vittoria di due anni fa era andata al modello Ram 1500 mentre il trofeo di MotorTrend Truck of the Year 2020 era stato assegnato al modello Ram Heavy Duty. In totale - si legge in una nota di FCA - la marca Ram che in Usa raggruppa i veicoli commerciali e i pick-up (come appunto il 1500) ha conquistato negli ultimi 10 anni il titolo di MotorTrend Truck of the Year per sei volte: 2010, 2013, 2014, 2019, 2020 e 2021.

Questo riconoscimento è uno dei premi più ambiti dell'industria automobilistica e rappresenta l'apice di un segmento estremamente competitivo. ''Il nuovissimo Ram 1500 TRX 2021 definisce il punto di riferimento per i pick-up ad altissime prestazioni - ha affermato Mike Koval, head of Ram Brand - e ribadisce chiaramente la leadership del marchio Ram nel segmento''. Il motore del Ram 1500 TRX è il celebre V8 Hellcat di FCA, che viene utilizzato anche nelle Dodge Challenger e Charger, oltre che nella Jeep Grand Cherokee Trackhawk. In questa variante eroga 702 Cv, che fanno di Ram 1500 TRX il pick-up di produzione più performante del mercato.