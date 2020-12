Volkswagen: fallisce obiettivi su emissioni Co2 nel 2020

Volkswagen non raggiungerà gli obiettivi europei in materia di emissione di CO2 nel 2020 e forse nemmeno nel 2021 e questo potrebbe portare a multe da parte della Ue. Lo ha fatto sapere il Ceo del gruppo Herbert Diess in un'articolo per la Wirtschaftwoche. "Lavoriamo a pieno ritmo per avvicinarci il più possibile agli obiettivi" ha detto Diess alla testata economica.

Nel 2021 con la flotta di auto elettriche sarà "più facile" e "a partire dal 2022 non dovremmo avere più problemi a raggiungere gli obiettivi". Per il momento la situazione per il 2021 non è ancora definita del tutto. Volkswagen ha investito circa 35 miliardi nella transizione all'elettrico e per il 2030 conta di avere sul mercato 70 modelli elettrici.