Arma dei Carabinieri e Aci insieme per la sicurezza stradale

L'Arma dei Carabinieri e l'Automobile Club d'Italia hanno sottoscritto a Roma un protocollo d'intesa per rafforzare la sinergia istituzionale a favore della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. Il documento, firmato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, e dal Presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, definisce cinque aree prevalenti di collaborazione: la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura della sicurezza stradale, da veicolare anche tramite social network; la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura; l'organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di interesse comune con finalità educative e divulgative; l'analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità stradale; l'utilizzo dei fondi strutturali ed europei.



L'intesa garantisce anche l'assistenza da parte dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento delle competizioni sportive motoristiche organizzate dall'Automobile Club d'Italia, oltre ad incoraggiare il processo di adesione dell'Arma a progetti europei, nell'ambito delle attività che ACI svolge nell'interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso la gestione di programmi ed interventi cofinanziati da risorse nazionali e comunitarie.