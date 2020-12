Motociclismo: Verona ricorda 100 anni nascita Bruno Ruffo

Verona sportiva ricorderà il 9 dicembre prossimo Bruno Ruffo primo italiano campione del mondo della storia del motociclismo in occasione del centenario della sua nascita. Nato a Colognola ai Colli (Verona) nel 1920, Ruffo, dopo aver vinto la sua prima gara nel Gp di Monza nel 1948, vinse il titolo iridato 1949 nella classe 250cc con una Guzzi "Gambalughino", trionfando anche nel 1950 e nel 1951 sempre con le moto della casa lariana.. Fu così l'unico pilota in assoluto a vincere 3 titoli consecutivi nei primi quattro anni del Mondiale. Tra i suoi primati, anche quello di primo pilota italiano in assoluto a vincere una gara iridata, il Gp de Suisse il 2 luglio 1949. Fu primatista mondiale di velocità collezionando 61 record e taglio il traguardo per primo 57 volte laureandosi inoltre anche campione italiano nel 1946-1949-1951.

Smise di correre nel 1953, a soli 33 anni, in seguito ad un grave incidente durante le prove del Tourist Trophy dell'isola di Man e scomparve nel 2007