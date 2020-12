Collaborazione tra Fpt e Slow Food alla comunità per il cibo sostenibile

Fpt Industrial, il brand motoristico globale di Cnh Industrial, ha avviato una collaborazione con Slow Food per sostenere le iniziative di due comunità locali, in Italia e in Francia, finalizzate all'adozione di pratiche più sostenibili e inclusive. In questo modo, verranno aiutate a superare la presente crisi e a costruire più solide economie locali per il futuro, mantenendo sempre al centro la produzione di cibo buono, pulito e giusto. Le due comunità scelte sono quella costituita dalle cooperative italiane Valdibella e NoE in Sicilia e quella della prud'homie di La Seyne-sur-Mer nel Sud della Francia. Fpt Industrial e Slow Food sosterranno le due cooperative nei loro progetti finalizzati alla creazione di una "foresta commestibile" in grado di riprodurre l'ecosistema naturale e di diversificare la produzione alimentare nel rispetto del paesaggio, nonché di creare un modello di catena di fornitura libera e autonoma per garantire a tutti cibo biologico di alta qualità a un prezzo accessibile.