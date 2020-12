Maserati A-Z, un corto per i 106 anni del Tridente

Un cortometraggio di 4 minuti per ripercorrere i 106 anni del Marchio del Tridente: nasce così "Maserati A-Z", che in una galoppata fra passato, presente e futuro per mette in mostra i diversi elementi che rendono Maserati 'audace'.



La narrazione è scadenzata dalle lettere dell'alfabeto, che cadenzano oltre 30 modelli con l'obiettivo di trasmettere uno spirito senza tempo. La Colonna Sonora è uno special "Maserati Mix" dell'iconico brano "The Chase" di Giorgio Moroder.



Questi i modelli di The Maserati Alphabet: l'alfabeto dell'audacia



A - Alfieri

B - Bora, Boomerang, Biturbo

C - Customise

D - Design

E - Electrification

F - Fast

G - GranTurismo

H - Heartbeat

I - Innovation

J - Just one Look

K - Keep Dreaming Big

L - (True) Love

M - Made in Modena

N - Nettuno

O - Original

P - Passion

Q - Quattroporte

R - Rebel

S - Sound

T - Trident

U - Unorthodox

V - Visceral

W - Winning in Style

X - Xtravagant

Y - Yours Forever

Z - Zooming into the Future



La lettera Z, "Zooming into the Future", è uno sguardo sul futuro del brand con nuove vetture, innovazioni e progetti rivoluzionari. (ANSA).