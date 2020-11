Veicoli connessi, accordo di Cnh con Microsoft e Accenture

Cnh Industrial collaborerà con Accenture e Microsoft per sviluppare veicoli industriali connessi. Elemento cruciale dell'accordo, che si estende su un orizzonte temporale di cinque anni, la creazione di una rete globale di Digital Hubs in Brasile, Europa, India e Stati Uniti, in cui le tre aziende lavoreranno insieme in maniera integrata ed agile per progettare, lanciare e gestire servizi digitali innovativi che renderanno i prodotti Cnh Industrial più 'intelligenti', funzionali, sicuri e sostenibili, con impatti positivi per i clienti, i territori e le comunità.

"Questa collaborazione sosterrà Cnh Industrial nel suo percorso di innovazione per realizzare la sua trasformazione digitale", afferma Teodoro Lio, Automotive & Mobility Lead di Accenture Europe e global client account per Cnh Industrial.

"Siamo al fianco di Cnh Industrial per supportare la realizzazione di un ecosistema di servizi connessi che potrà avere anche un impatto positivo sulla crescita sostenibile dell'industria e non solo" commenta Marco Giletta, Global Business Director Automotive di Microsoft Italia. "La creazione dei Digital Hubs rappresenta un pilastro chiave della strategia che porterà Cnh Industrial ad evolvere da produttore di beni fisici a fornitore di nuovi prodotti e servizi digitali e connessi", sottolinea Andreas Weishaar, Chief Strategy, Talent, Ict and Digital Officer di Cnh Industrial.