Premio Unrae a 10 laureati su temi mobilità

Otto diversi atenei di provenienza (Modena, Napoli, Torino, Verona, Venezia, e tre di Roma), quattro macroaree di studio- ingegneria, economia, scienze politiche, marketing e comunicazione - un forte focus su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità rappresentano la "carta di identità" dei 10 vincitori delle Borse di Studio Unrae per neolaureati nell'anno accademico 2019-2020. "Pur nell'eccezionalità di un anno come questo segnato dal Covid che ha avuto effetti importanti anche nel mondo dell'istruzione e della ricerca -commenta il presidente dell'Unrae, Michele Crisci - abbiamo sentito ancora più forte l'impegno di supportare il mondo dell'Università e della ricerca, avviato ormai 20 anni fa".

Dalla prima edizione del 2000 a oggi l'Unrae ha premiato 175 studenti che hanno dedicato le loro tesi di laurea a temi legati all'automotive e alla mobilità. Anche quest'anno la Borsa di Studio consiste in un premio di 1.200 euro e nella possibilità di effettuare uno stage presso una casa automobilistica associata all'Unrae, oltre all'opportunità di partecipare al master Marketing Automotive organizzato dall'Accademia Editoriale Domus con Quattroruote. Due lavori sono dedicati alla guida autonoma, due sono più focalizzati sulla digitalizzazione e l'innovazione allargata nel settore, due presentano un taglio ambientale legato alla decarbonizzazione del trasporto e due tesi sono di argomento economico, una sull'analisi degli impatti positivi dei sistemi di incentivazione per l'auto elettrica e una sul comparto delle flotte aziendali. Completano il quadro due tesi su marketing strategies e brand experience.