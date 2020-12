Citroen Ami premiata da Autobest: 'A star is born'

La giuria di AutoBest, composta da giornalisti che rappresentano 31 Paesi Europei, ha assegnato a Citroën Ami il premio speciale 'A Star is born'. Il premio riconosce il carattere innovativo di questa nuova soluzione di mobilità elettrica individuale, che offre grande libertà di movimento, facile e adatta alle diverse esigenze. Commercializzata da maggio in Francia, Ami è un'alternativa originale e complementare ai mezzi di trasporto urbani, accessibile a tutti a partire dai 14 anni, che permette a due persone di spostarsi all'interno di un abitacolo chiuso e protetto.Le principali caratteristiche di Ami che sono state apprezzate dalla giuria di AutoBest sono sicuramente il fatto che è elettrica, semplice da guidare, silenziosa e fluida. Citroën Ami ha conquistato non solo la giuria di AutoBest, ma anche il pubblico visto che ad oggi già 2.400 clienti in Francia hanno scelto questa innovativa soluzione di micro mobilità individuale pensata per la città: facile, elettrica e accessibile.