Auto elettriche e ibride per i carabinieri forestali

Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha consegnato a Castel Fusano, nella sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma, 63 autovetture elettriche e ibride che il ministero ha assegnato ai Reparti Carabinieri Parco nazionale e ai Reparti Carabinieri Biodiversità, a seguito del protocollo d'intesa e attuativo tra il Ministero e l'Arma.



Una prima tranche di 156 veicoli in totale. Alla cerimonia era presente anche il Generale C.A. Ciro D'Angelo, comandante del CUFA (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri).



In particolare oggi sono state attribuite 37 auto elettriche Nissan Leaf e 26 auto ibride Subaru Forester. Nel dettaglio, 21 autovetture elettriche sono state destinate ai Reparti Carabinieri Parco nazionale e 16 ai Reparti Carabinieri Biodiversità, mentre 13 autovetture ibride sono state assegnate ai Reparti Carabinieri Parco nazionale e 13 ai Reparti Carabinieri Biodiversità.



L'esperimento di gara ha consentito di aggiudicare la commessa dei veicoli elettrici alla Nissan che ha presentato l'autovettura "Nissan Leaf" rispondente ai requisiti richiesti, mentre i veicoli fuoristrada ibridi sono stati acquisiti mediante convenzione Consip che presentava la possibilità di acquistare la Subaru Forester e-boxer. Il finanziamento, suddiviso in due parti, ha consentito di approvvigionare subito 52 Nissan Leaf (15 delle quali verranno consegnate alla fine del gennaio 2021) e 26 Subaru Forester, entrambe in livrea "Arma Carabinieri". Complessivamente saranno acquisiti 156 veicoli (104 Leaf e 52 Forester).

"L'attività di sorveglianza e monitoraggio all'interno dei parchi nazionali e delle aree naturalistiche del nostro Paese ha da oggi un quid in più: la sostenibilità - ha detto il ministro Costa -. La sostenibilità delle nostre attività quotidiane è fondamentale nella battaglia globale contro l'aumento delle emissioni di gas serra".