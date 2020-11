Audi e-tron FE07, nuovo cuore per la monoposto in Formula E

Audi e-tron FE07 è la monoposto dei quattro anelli con la quale Lucas Digrassi e Rene Rast lotteranno per il titolo nella massima serie dell'automobilismo sportivo a zero emissioni. Da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, un'efficienza complessiva superiore al 95%, che nel caso del powertrain raggiunge il 97%, e una messa a punto certosina, sono alcune delle caratteristiche di Audi e-tron FE07 che in pista avrà la nuova unità propulsiva MGU05, sviluppata integralmente da Audi Sport, oltre ad un look inedito. La nuova stagione di Formula E, che avrà inizio in Cile a metà gennaio, vedrà la serie elettrica evolvere in Campionato del Mondo FIA. Una prima assoluta. Per Audi, la partecipazione al circus s'inserisce nel processo di trasformazione della casa dei quattro anelli in fornitore di servizi per la mobilità sostenibile e digitale. "Il Motorsport - ha affermato il team principal Allan McNish - è sempre stato al centro della strategia Audi per lo sviluppo di tecnologie avanguardistiche. Non a caso, è proprio in questo ambito che nasce il motto Audi 'Vorsprung durch Technik', traducibile con 'All'avanguardia della tecnica' e identificativo della produzione della Casa dei quattro anelli". Per Audi, la settima stagione in Formula E è caratterizzata da un debutto della massima importanza. "Audi e-tron FE07 è dotata di un powertrain elettrico completamente nuovo - ha spiegato Stefan Aicher, Responsabile Sviluppo Motori Elettrici di Audi Sport - e per la prima volta sviluppato internamente all'Azienda". Il trasferimento all'interno di Audi Sport di tutte le fasi di progettazione ha consentito di realizzare una MGU (Motor Generator Unit) inedita, partendo da un foglio bianco. Il risultato di questa certosina attività è un nuovo 'cuore', denominato Audi MGU05, caratterizzato da un motore elettrico con trasmissione monomarcia e struttura a rotore interno e magneti esterni, assistito da un sistema di raffreddamento ad alta portata e forte di ben sei fasi per l'ottimizzazione dell'erogazione di coppia. Grazie al mix di materiali e alla perfetta integrazione del powertrain nella struttura della monoposto, gli ingegneri guidati da Stefan Aicher hanno ottenuto un significativo alleggerimento rispetto all'unità propulsiva precedente. Non meno decisiva la compattezza del sistema. "Se confrontiamo l'MGU con un motore a combustione di potenza simile da circa 340 CV - ha fatto sapere da Audi - il nostro powertrain non solo garantisce un'efficienza doppia, ma con un peso inferiore a 35 chilogrammi risulta anche incomparabilmente più leggero". Il debutto in pista di Audi e-tron FE07 avverrà sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove da domani i dodici team in lizza saranno impegnati negli unici test collettivi pre-stagionali, al termine dei quali le vetture partiranno verso il Sud America, dove avrà inizio il campionato.