MAN TGX nominato International Truck of the Year per il 2021

La giuria del prestigioso premio International Truck of the Year 2021 (ITOY) presieduta da Gianenrico Griffini e composta da 24 giornalisti specializzati in rappresentanza delle 24 più importanti riviste europee di autocarri ha attribuito l'ITOY Award MAN TGX. La motivazione è stata di ''miglior nuovo prodotto dell'anno'' grazie al suo confort di guida, condizioni di lavoro e di vita a bordo, sicurezza, efficienza, connettività e servizi innovativi''. Il titolo di 'International Truck of the Year attribuito al TGX della MAN Truck & Bus - azienda del Gruppo Volkswagen - è ''un enorme riconoscimento per l'eccezionale lavoro svolto dal team MAN. Da più di 5 anni - ha detto Andreas Tostmann, Ceo at MAN Truck & Bus, in occasione della cerimonia di premiazione virtuale - il team lavora con un unico obiettivo: sviluppare e mettere su strada il miglior veicolo per i conducenti e per i nostri clienti.

Questo ambito premio è la dimostrazione che ci siamo riusciti''. MAN TGX è caratterizzato da una postazione di guida confortevole, arricchita da una strumentazione con display completamente digitale. Ma anche da funzioni multimediali incorporate nel nuovo volante multifunzione generosamente regolabile e dall'innovativa funzione di comando MAN SmartSelect, con due selettori girevoli e touchpad, hanno favorevolmente impressionato la giuria. I giurati ITOY hanno espresso giudizi positivi anche in merito alla qualità di vita a bordo della nuova cabina. Durante i test drive, la giuria è rimasta positivamente impressionata dall'eccezionale efficienza del propulsore Euro 6d del nuovo MAN TGX, che offre risparmi di carburante fino all'8,2% rispetto alla versione precedente, grazie anche al nuovo design aerodinamico della cabina e al sistema di controllo della velocità MAN EfficientCruise, ulteriormente migliorato nella capacità di anticipazione. Nella valutazione per l'International Truck of the Year è stato anche sottolineato l'elevato livello di sicurezza con funzioni come i sistemi di assistenza alla svolta basati su radar e di supporto al cambio di corsia, Lane Return Assist, e di guida assistita nel traffico intenso.

Soluzioni che non solo alleggeriscono lo stress del conducente ma contribuiscono anche alla sicurezza degli altri utenti della strada. Il nuovo MAN TGX ha ottenuto infine pareri estremamente positivi da parte degli esperti della giuria ITOY per l'elevato livello di connettività fornito dall'elettronica di bordo, unica nel suo genere nel settore dei veicoli industriali, come anche per la gamma di servizi digitali ad essa associati. ''Il nuovo MAN TGX rappresenta un importante passo avanti in termini di comfort di guida, efficienza nei consumi, connettività e interfaccia uomo-macchina - ha affermato il presidente di ITOY Griffini - Quindi non c'è dubbio sul motivo per cui il nuovo MAN TGX è stato votato Truck of the Year 2021. Si tratta di un camion orientato al futuro che soddisfa le esigenze di trasporto di oggi e di domani''. Un risultato che corrisponde perfettamente alla strategia 'Simplifying Business' - che prevede di dare la massima attenzione alle aziende di trasporto e ai conducenti - varata da MAN Truck & Bus e che ha portato alla presentazione della nuova generazione di autocarri MAN. L'obiettivo, ricorda l'azienda tedesca. è quello di semplificare il più possibile la quotidiana attività degli autisti e delle aziende, in uno scenario caratterizzato da sfide sempre più complesse come l'aumento dei volumi di merci, normative sempre più stringenti sulle emissioni di CO2, una crescente carenza di autisti e una progressiva digitalizzazione dei processi logistici.