Aspi: Tomasi, con Argo autostrade diventano 'smart roads'

Per migliorare la propria rete autostradale Aspi ha messo a punti insieme a Ibm Italia e Fincantieri la piattaforma Argo, che consentirà di "trasformare i 3mila km di rete in gestione in vere e la proprie 'smart roads'". Si tratta di strade, ha sottolineato l'amministratore delegato Roberto Tomasi, in cui "le auto connesse dialogheranno con i nostri sistemi per ricevere in tempo reale informazioni sulla sicurezza e il comfort del viaggio, dove i servizi per i viaggiatori saranno facili e totalmente digitalizzati, dove i mezzi in movimento, penso per esempio ai carichi pesanti o alle merci pericolose, saranno monitorati e gestiti in tempo reale". Sulle 'smart roads' di Aspi sarà possibile inoltre "viaggiare con l'auto elettrica effettuando una ricarica nelle principali piazzole di sosta in soli 20 minuti", ha detto l'amministratore delegato Roberto Tomasi. Saranno strutture in cui l'energia "sarà prodotta principalmente attraverso fonti rinnovabili" e la gestione dei flussi verrà effettuata "con modalità predittiva". "Le infrastrutture non verranno - ha aggiunto - ma vengono monitorate e gestite con sistemi e piattaforme digitali innovative e basate sull'intelligenza artificiale".

La piattaforma 'Argo' messa a punto da Autostrade per l'Italia (Aspi) con un investimento di 60 milioni di euro - ha aggiunto Tomasi - è una "rivoluzione copernicana". "Entrerà in funzione già nelle prossime ore sulle 430 opere delle Direzioni di Tronco autostradali di Cassino e Bari e sarà ampliata nei prossimi 30 giorni in tutti i 1.943 ponti e nei 2mila cavalcavia della rete di Aspi". Tra questi il Ponte San Giorgio di Genova, sorto sulle macerie del Morandi. "Nel corso del 2021 - ha aggiunto - la sua applicazione sarà estesa ai processi di manutenzione dei ponti e cavalcavia e a tutte le 587 gallerie della rete dove, grazie al Digital Twin, sarà possibile attuare un modello di monitoraggio con sensori IoT di Fincantieri NexTech". In totale "saranno 4.500 le opere monitorate da Argo" e per gli utenti "non ci sarà alcun impatto sulla tariffazione autostradale".