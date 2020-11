Bugatti Baby II, arriva copia in scala della Type 35

Arriva giusto in tempo per il prossimo Natale, la serie limitata Bugatti Baby II. La prima apparizione della mini-Bugatti è avvenuta in California, dopo che la casa automobilistica aveva annunciato l'intenzione di reinventare l'originale auto in miniatura in occasione del Salone Internazionale di Ginevra del 2019. Fin dal suo lancio, la vettura ha raccolto l'attenzione grazie alla sua ingegneria moderna, accoppiata con autentici cenni al Type 35 originale, su cui si basa. Per presentarsi, la Bugatti Baby II è scesa in pista presso il rinomato circuito Willow Springs International Raceway, fornendo a pochi fortunati l'opportunità di guidare La Bugatti Baby II sarà esposta anche negli showroom di Bugatti Newport Beach e Bugatti Beverly Hills fino a dicembre. In collaborazione con The Little Car Company, Bugatti produrrà solo 500 di questi veicoli in scala. Ogni modello, costruito su una piattaforma elettrica a trazione posteriore, offre opzioni di batteria a corto e lungo raggio con un'autonomia fino a circa 31 miglia, a seconda dello stile di guida. I proprietari potranno fare affidamento ad una combinazione tra l'autentico stile della Type 35 e i più moderni elementi tecnologici, tra cui la frenata rigenerativa, ammortizzatori regolabili e la famosa Bugatti Speed Key che consentirà ai piloti di raggiungere la velocità massima di 42 mph. Le tre versioni della Bugatti Baby II includono la Base a partire da 36,600 dollari, la Vitesse a 53,000 e la Pur Sang a 71,400. Quest'ultima ha anche la carrozzeria in alluminio fatta a mano. Il modello base è disponibile in French Racing Blue con interni in pelle nera, mentre la Vitesse e la Pur Sang offrono una linea di colori vintage che rendono omaggio alle livree da corsa e ai piloti Bugatti della storia. Una volta acquistati, i possessori di Bugatti Baby II riceveranno automaticamente l'iscrizione al prestigioso Bugatti Owner's Club e al The Little Car Club, con la possibilità di guidare la loro Bugatti Baby II su alcuni dei circuiti da corsa più famosi al mondo.