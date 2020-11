Venduta all'asta la Ferrari Roma per Save the Children

750.000 dollari sono stati raccolti dalla Ferrari per i programmi educativi di Save the Children negli Stati Uniti, grazie anche all'offerta che si è aggiudicata la Ferrari Roma in una recente asta online. Questo risultato è stato annunciato ieri sera durante il gala virtuale di Save the Children intitolato "Kid Strong Together", ed è la tappa più importante dell'iniziativa filantropica a cui hanno aderito il leader della band Maroon 5, Adam Levine, e sua moglie, la modella Behati Prinsloo, prestando i loro volti per far conoscere questa importante causa di grande attualità.



Ferrari - rende noto un comunicato - ha scelto di supportare Save the Children e le sue attività nel continente americano, che mirano a sostenere gratuitamente l'apprendimento dei bambini affiancando i loro genitori e operatori. Date le notevoli incertezze sull'assistenza all'infanzia e sull'apertura delle scuole, la perdita nell'apprendimento su vasta scala è uno dei rischi maggiori per i bambini causati dalla pandemia da Covid-19, anche negli Stati Uniti. Per questo, a partire da marzo, Save the Children ha raggiunto più di 700.000 bambini e le loro famiglie in 200 comunità rurali del Paese.



"Behati ed io - ha dichiarato Adam Levine - siamo onorati dell'opportunità di sostenere Save the Children e di aver contribuito a far conoscere questa iniziativa, contribuendo con Ferrari a un risultato vincente. Dare ai bambini l'istruzione che meritano è la strada maestra per la loro crescita personale e per offrire loro migliori opportunità. È una causa molto significativa per noi".