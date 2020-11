Maserati MC20 è China Performance Car of the Year 2021

Maserati MC20, a pochi mesi dalla presentazione, conquista già il suo primo prestigioso premio.

Nell'ambito dell'assegnazione dei titoli di China Car of the Year 2021, avvenuta a Guangzhou, la nuova supersportiva del Tridente ha trionfato nella categoria China Performance Car of the Year 2021. Molto seguito sia dagli addetti ai lavori sia dai consumatori, questo evento è un incentivo per il miglioramento costante dell'industria e del mercato automotive in Cina, anche per il fatto che i vincitori dei premi China Car of the Year 2021 sono assegnai da una giuria composta da 41 autorevoli esperti dei media di settore. Grazie alle prestazioni complessive, alle prestazioni di mercato e ad altri criteri di valutazione dei modelli in concorso, Maserati MC20 ha trionfato nella categoria China Performance Car of the Year 2021.

Sviluppata dal Maserati Innovation Lab e costruita nello storico stabilimento di Modena, Maserati MC20 è una vettura 100% made in Italy. Sotto una linea dinamica ed elegante al tempo stesso nasconde un'anima spiccatamente sportiva, con il nuovo motore Nettuno V6 da 630 Cv che garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 325km orari. Nettuno racchiude un'evoluzione (brevettata) della tecnologia di combustione a precamera utilizzata sui motori di Formula 1, interamente ideata, progettata e costruita all'interno dell'azienda. Con la nuova supersportiva MC20, si apre ufficialmente la nuova era della Casa del Tridente.