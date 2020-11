La Guardia di Finanza dona ai Vigili Fuoco 30 tonnellate di gasolio

La Guardia di Finanza di Caserta ha donato ai Vigili del Fuoco 30.000 litri di gasolio di contrabbando confiscati dall'autorità giudiziaria. Il carburante era stato sequestrati in seguito ad un controllo eseguito dai finanzieri della Compagnia di Caserta su un'autocisterna proveniente dalla Lettonia. Una volta intervenuta la confisca definitiva, è stato possibile ottenere dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un apposito provvedimento di destinazione del prodotto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, il quale potrà impiegarlo come carburante per i propri mezzi operativi e di soccorso. In una nota, il Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Caserta fa sapere che "l'iniziativa, valorizzata anche attraverso una formale cerimonia di consegna, consolida ancora di più i già ottimi rapporti tra le due Istituzioni Provinciali". Alcuni mesi fa la Guardia di Finanza aveva consegnato oltre 26 mila litri di alcol etilico sequestrato in precedenti operazioni, alla Protezione Civile della Campania (task force regionale - Unità di Crisi Covid).