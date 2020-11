Verona proroga stop auto Euro 4

"Accolgo con piacere la richiesta del comune di Verona di prorogare anche oltre il 1 gennaio 2021 lo slittamento del blocco delle auto Euro 4, tema che io avevo già posto a livello regionale nella riunione del Comitato d'Indirizzo e Sorveglianza e proposta che poi ho anche promosso in settembre in occasione del tavolo del Bacino Padano".

Sono le parole dell'assessore regionale all'Ambiente Gianpaolo Bottacin in risposta al comune di Verona che invita a valutare questa possibilità.

"Vista la particolare situazione in cui viviamo, e tutte le necessarie precauzioni nello spostarsi - dettaglia l'assessore -, ritengo che sia una decisione doverosa quella di rinviare a data successiva il ripristino del divieto di usare tali mezzi.

Essendo peraltro una decisione da assumersi a livello statale, abbiamo da tempo e ripetutamente sollecitato il ministro dell'Ambiente; l'ultima volta proprio stamani a cura del collega della Lombardia che coordina il tavolo, peraltro ancora senza alcuno riscontro".

"Auspico, quindi, che anche gli altri comuni capoluogo - conclude Bottacin - si accodino a questa iniziativa, che risulterà certamente più forte se ulteriormente condivisa".