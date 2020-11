Cupra, alla ricerca di talenti per i suoi Garage

Assieme al lancio di Formentor, Cupra sta sviluppando la propria rete e cerca 'talenti'. "Per la creazione di una solida rete di punti vendita esclusivi - fanno sapere da Cupra - è fondamentale la selezione e la formazione di una rete di persone che abbiano la capacità, l'entusiasmo e le competenze per rappresentare e comunicare i valori e l'essenza del brand". In uno scenario segnato da una situazione sociale, economica e sanitaria particolarmente complessa, il marchio, attraverso la sua rete di vendita, ha presentato un programma di selezione e formazione legato a due elementi fondamentali: da un lato, attrarre e selezionare nuovi talenti, per proseguire poi con la qualifica e la certificazione delle competenze. Il Cupra Master Programme nasce infatti come un programma di formazione e sviluppo con l'obiettivo di selezionare e formare nuove figure in grado di dialogare correttamente con i clienti. "Il principale obiettivo di un Cupra Master è quello di offrire una consulenza eccellente ai clienti attuali e futuri - ha detto Pierantonio Vianello, direttore del marchio Cupra in Italia - introducendo ciascuno di loro nell'universo del marchio con una customer experience innovativa. I candidati dovranno possedere caratteristiche specifiche quali flessibilità, energia ed entusiasmo, oltre ad assimilare le competenze per lavorare con un forte orientamento al risultato". Per partecipare al processo di selezione, sarà a breve possibile accedere al sito ufficiale di Cupra Italia e selezionare le posizioni aperte per ciascun Garage.