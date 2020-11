Politecnico di Milano, partono iscrizioni a master di design

Aprono le iscrizioni al master in Transportation & Automobile design (TAD) del Politecnico di Milano. Per dare la possibilità ai potenziali iscritti di conoscere meglio la realtà del master, Poli.design ha organizzato per il prossimo 19 novembre alle ore 14.00, un Open Day live attraverso Zoom. Durante il collegamento aperto (al link https://form.jotform.com/202961411745352), saranno fornite tutte le informazioni in merito a contenuti, obiettivi e sbocchi professionali del master e verranno presentati i partner del corso. Oltre a preparare il lancio della prossima edizione, il master TAD, con la Scuola di design del Politecnico di Milano, continua la sua attività di formazione aperta a tutti, organizzando i webinar TADtalks. L'iniziativa inaugurata nel 2018, vede la presenza di personalità di spicco del mondo dell'auto, soprattutto designer, ma anche dirigenti di Case automobilistiche, o collezionisti di auto d'epoca che hanno fatto del design il filo conduttore della propria ricerca storica. Secondo il motto "car design inspiring ideas", ogni personaggio racconta la propria esperienza nell'automotive o si concentra su un aspetto particolare della propria storia e della sua professione, in modo da trasmettere parte delle proprie conoscenze agli studenti del master TAD, ma anche ad ex-studenti o a professionisti del mondo dell'auto che si registrano per seguire i TADtalks. Il prossimo appuntamento è previsto per metà dicembre. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito https://www.mastertad.com/. Il master in Transportation & Automobile design, che ha celebrato il suo primo decennale nel 2019, prepara progettisti in grado di sviluppare la propria creatività attraverso l'intero processo tipico dei centri stile, dalla definizione delle forme esterne, allo sviluppo degli interni, lo studio e la scelta di materiali e colori, oltre alla modellazione fisica con il clay e digitale.



Il percorso formativo, diretto dal Prof. Fausto Brevi, è a numero chiuso per un massimo di 20 allievi: si rivolge ai possessori di lauree appartenenti alle discipline della progettualità (ingegneria, architettura, disegno industriale).