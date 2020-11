Honda e, è prima giapponese auto dell'anno in Germania

La prima auto full electric sviluppata da Honda appositamente per l'Europa, è stata nominata 'German Car of the Year 2021'. La protagonista è Honda e, la nuova auto 'green' della casa giapponese che in occasione del prestigioso concorso Auto dell'anno, si è affermata al primo posto anche nella categoria 'New Energy'. I premi Auto dell'anno in Germania sono decisi da una giuria di giornalisti automotive tedeschi. Il panel sottopone i modelli a severi test ed esamina soltanto le auto più recenti, classificandole in base a criteri quali: fruibilità, caratteristiche di guida, rilevanza del mercato e livello di innovazione. Le vincitrici delle cinque categorie, Compact, Premium, Luxury, New Energy and Performance, vengono poi messe a confronto per decidere quale sarà la vincitrice assoluta. "Per Honda e - ha commentato Katsuhisa Okuda, CO & Presidente di Honda Motor Europe - essere la prima auto giapponese a ricevere il premio di Auto dell'anno in Germania è un grande onore, di cui siamo incredibilmente fieri.



La risposta dei media e dei clienti al lancio di questo modello è stato, sin da subito, straordinariamente positivo. Honda e rappresenta l'esempio perfetto di un prodotto dal design unico, dotato di tecnologie all'avanguardia e con una connettività intelligente unica in grado di far rimanere chi la guida sempre connesso al proprio mondo e alle cose che più ama. Siamo estremamente grati per questo importante riconoscimento". In Germania, Honda e ha vinto anche il premio EuroCarBody 2020 organizzato da Automotive Circle pochi mesi dopo aver conquistato due prestigiosi Red Dot Awards per il suo design, oltre alla Menzione d'onore "Best of the Best 2020". Grazie a questi successi, oggi un esemplare di Honda e è in mostra presso l'iconico Red Dot Design Museum di Essen, in Germania.