Brembo: shopping in Danimarca, rileva Sbs Friction per 30 mln

Brembo fa shopping in Danimarca e acquista il 100% di Sbs Friction, attiva nella produzione di pastiglie freno per motociclette, realizzate in modo sostenibile. L'accordo prevede un corrispettivo di 224 milioni di corone danesi, pari a circa 30 milioni di euro, che saranno pagate utilizzando la liquidità disponibile. Il valore della transazione (enterprise value) è pari a 300 milioni di corone danesi, corrispondenti a circa 40,3 milioni di euro.

Il perfezionamento dell'accordo è previsto nel primo trimestre del 2021. Con l'acquisizione Brembo potrà "integrare un componente strategico come la pastiglia freno nell'attuale gamma di prodotti Brembo, con un'attenzione particolare all'ambiente e rafforzando ulteriormente la sua leadership nel settore delle motociclette", spiega il gruppo in una nota.