Anfia, ecco i team vincitori del Formula SAE Italy 2020

Ai Virtual Statics, edizione digitale del Design Event e del Business Presentation Event promosso da Anfia per la Formula SAE Italy, hanno trionfato il team Race Up Combustion dell'Università di Padova nella classe delle vetture a combustione interna, Fast Charge dell'Università di Roma La Sapienza nella classe delle vetture elettriche e Ecurie Aix - Formula Student Team RWTH Aachen nella classe delle vetture driverless, squadra, quest'ultima, che si è anche aggiudicata il primo posto nel contest Beyond the Rules, sull'evoluzione del Regolamento della manifestazione al 2025. Nel Car Design contest Design For Future, sul gradino più alto del podio il team Joanneum Racing Graz di U.A.S. Graz, seguito da MoRe Modena Racing, dell'Università di Modena e Reggio Emilia e da TUfast e-Technology di Monaco.



L'annuncio dei team vincitori è avvenuto nel corso della closing ceremony che ha sancito la chiusura ufficiale delle tre iniziative digitali 2020 di Formula SAE Italy. La cerimonia di premiazione si è aperta con il saluto del direttore Anfia Gianmarco Giorda, che ha ringraziato tutti i partner di Design for Future, alcuni dei quali hanno offerto un premio per i vincitori del contest. Un ringraziamento particolare è andato a Bosch per aver partecipato come partner e sponsor dei Virtual Statics, nell'ambito dei quali ha tenuto in doppia sessione il Talent Talk 'Mobility Solutions challenges'. ''L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ci ha impedito di organizzare il nostro tradizionale evento a Varano de' Melegari, ma non ha potuto fermare il nostro desiderio di coinvolgere gli studenti in iniziative che hanno prima di tutto una finalità educativa - ha dichiarato Giorda - .



Grazie alla partecipazione e al consueto entusiasmo dei team e al prezioso impegno dei giudici e del Comitato organizzatore di Formula SAE Italy, siamo riusciti a tradurre in realtà questo desiderio, sperimentando modalità nuove che hanno permesso ai giovani futuri ingegneri di continuare a imparare divertendosi e assecondando le loro passioni. Il bilancio dell'esperienza è quindi positivo e ci fa guardare con ottimismo al 2021, sperando di poterci incontrare nuovamente in autodromo per la prossima avventura''. Essendo stato il primo evento virtuale della FSAE Italy, ha rappresentato una grande novità, sia per i team, che per i giudici, ma, nel complesso, il format si è rivelato funzionale, anche a livello di fruibilità dell'evento. Nel caso del Design event, è stato positivo poter mantenere la struttura della prova sul modello di quello che avviene durante l'evento fisico, con una sala virtuale principale, in cui ogni team ha potuto presentare un'overview del proprio progetto, e poi le sale monotematiche in cui approfondire i vari aspetti tecnici. Per quanto riguarda le tematiche delle presentazioni, rispetto allo scorso anno, è ulteriormente aumentata la sensibilità verso i temi ambientali. Inoltre, in tutte le classi di partecipazione i team hanno dovuto affrontare un tema da approfondire, il cosiddetto deep dive topic, in questo caso l'analisi della transizione tra motori tradizionali ed elettrificazione sotto l'effetto dell'attuale pandemia per le categorie Combustion ed Elettrico, e il tema del 5G, con tutte le sue implicazioni, per la categoria Driverless. Nel contest Beyond the Rules, dedicato all'evoluzione del regolamento di Formula SAE Italy, è risultato vincitore il team Ecurie Aix Formula Student Team - RWTH Aachen, che ha presentato la proposta più convincente e si è così assicurato uno slot di partecipazione gratuito per la prossima edizione di Formula SAE Italy. Da menzionare anche il team MoRe Modena Racing dell'Università di Modena e Reggio Emilia, l'unico ad aver incluso nel proprio elaborato anche il Cost Event, proponendo un interessante spunto: introdurre la consegna di un' 'environment impact analysis' per questa prova.