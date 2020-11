Opel, doppio premio per Vivaro-e da What Car? Van Awards

Successo per Opel alla cerimonia 'What Car? Van Awards'. La casa di Russelsheim ha portato a casa diverse vittorie di categoria, oltre al primo premio, infatti il nuovissimo Vivaro-e è stato nominato 'Overall Van of the Year' ed 'Electric Van of the Year'. I due riconoscimenti sono arrivati grazie all'autonomia di 330 km, alla capacità di carico fino a 6,6 metri cubie ai bassi costi di esercizio. I giudici hanno elogiato Vivaro-e per il supporto standard di ricarica rapida fino a 100 kW, consentendo ai clienti di ottenere una ricarica dell'80% in soli 30 minuti, rendendolo così estremamente pratico e facile da usare sia per le aziende che per gli utenti privati.



Il nuovissimo Opel Vivaro-e è ora disponibile agli ordini, con prezzi a partire da 32.805 euro (prezzo IVA e messa su strada escluse). Vauxhall/Opel ha avuto successo anche nelle categorie premi alla Praticità. Vauxhall/Opel Combo Cargo è stato nominato vincitore a pari merito nella categoria Small Van Practicality grazie al suo notevole carico utile di oltre 1.000 kg. Il Vivaro è stato nominato vincitore a pari merito nella categoria Praticità dei furgoni medi, dai giudici di 'What Car?' per le sue caratteristiche vincenti: capacità di carico massima di 1.458 kg, 4 m di lunghezza di carico e 6,6 metri cubidi volume di carico.