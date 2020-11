Jeep Wrangler 4xe plug-in è Green Suv of the Year 2021

La recente Jeep Wrangler 4xe con schema propulsivo ibrido plug-in è stata nominata Green suv of the Year dall'autorevole Green Car Journal. L'annuncio è stato dato alla Virtual Greenbuild Conference and Expo organizzata in partnership con il US Green Building Council (USGBC) e dedicata ai temi ambientali declinati in tutti i settori della produzione, della mobilità, della salute e degli stili di vita.



''Wrangler 4xe offre ai fan di Jeep un modo entusiasmante e positivo per l'ambiente di godersi le esperienze su strada e in off-road - ha affermato Ron Cogan, editore e direttore di Green Car Journal - Il suo potente propulsore ibrido plug-in offre prestazioni di rilievo, consentendo al tempo stesso fino a 25 miglia, silenziosamente e ad emissioni zero, su sentieri o asfalto esclusivamente con l'energia della batteria''.



Anche la versione 4xe mantiene le capacità dinamiche Trail Rated della Jeep Wrangler, con assali rigidi anteriori e posteriori, transfer permanente per il 4x4 a due rapporti, sospensioni completamente articolate e capacità di guado nell'acqua fino a 76 centimetri. Il propulsore ibrido della Wrangler 4xe combina un 4 cilindri turbo benzina 2.0 litri con due unità elettriche, un pacco batterie ad alta tensione e una trasmissione automatica a 8 velocità TorqueFlite. La coppia erogata dai motori elettrici della Wrangler 4xe può essere sfruttata istantaneamente dal conducente per massimizzare le prestazioni. Grazie anche funzionamento 'start-stop' del motore termico assicura anche un elevato risparmio di carburante, con una stima di 50 miglia per gallone equivalente (MPGe) pari a una percorrenza di 20,26 km/litro. Quello di Wrangler 4xe è il propulsore più avanzato mai sviluppato per una Jeep ed eroga 375 Cv che permettono di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,0 secondi. L'autonomia 100% elettrica è di 40 chilometri.



Jeep Wrangler 4xe permette di personalizzare il funzionamento propulsore ibrido per adattarsi al viaggio e alle condizioni del percorso con il sistema E Selec con 3 posizioni. In modalità Hybrid (predefinita) viene combinata la potenza del turbo benzina e dei motori elettrici.



In quella Electric viene data priorità al funzionamento del veicolo elettrico fino a quando la batteria non raggiunge la sua carica minima. Infine con la posizine eSave il sistema dà la priorità alla propulsione dal motore, risparmiando la carica della batteria per un uso successivo. Jeep Wrangler 4xe è assemblata presso il complesso FCA Toledo nell' Ohio, da cui parte per tutti i mercati mondiali.