Smog: Roma, 13 e 14/11 limiti circolazione veicoli inquinanti

Al fine del contenimento dell'inquinamento atmosferico, è stata disposta con un'ordinanza la limitazione alla circolazione veicolare per venerdì 13 e sabato 14 novembre secondo le seguenti modalità:

- venerdì 13 novembre, dalle ore 7.30 alle 20.30, previsto lo stop nella ZTL Fascia Verde dei ciclomotori e motoveicoli "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", e degli autoveicoli a benzina "Euro 2";

- sabato 14 novembre, dalle ore 7.30 alle 20.30, previsto lo stop nella ZTL Fascia Verde dei ciclomotori e motoveicoli "Pre-Euro 1" ed "Euro 1"; degli autoveicoli a benzina "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2"; degli autoveicoli a gasolo "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2".

- domenica 15 è in programma il primo dei quattro appuntamenti delle "Domeniche ecologiche" per la stagione invernale 2020 - 21. Sono previsti poi altri 3 appuntamenti, fino a marzo 2021. L'iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore nella ZTL "Fascia Verde". Il blocco del traffico sarà in vigore nelle fasce orarie 7.30 - 12.30 e 16.30 - 20.30, anche per i veicoli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.