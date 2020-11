Bentley Bentayga, ispirazione artistica con 'Art in Motion'

Arte e motori insieme per il nuovo progetto 'Art in motion' firmato Bentley Motors. La casa automobilistica inglese, in associazione con Secret Walls Studio Los Angeles, ha presentato un evento virtuale e una serie di film che celebrano la capacità di ispirare l'arte del nuovo modello il SUV Bentayga, tra lusso, linguaggio e design. Tre talentuosi giovani artisti, It's A Living (al secolo Ricardo Gonzales), Mikael B e Laci Jordan, sono stati chiamati a raccontare il loro viaggio creativo ispirato proprio dalla nuova Bentayga.

Ogni pezzo unico prodotto, sarà messo all'asta a dicembre per raccogliere fondi per Inner-City Arts. "Queste espressioni artistiche - ha commentato Christophe Georges, Presidente e CEO di Bentley Motors Americas - hanno dato vita a ciò in cui abbiamo sempre creduto: la nuova Bentayga incarna il potere di influenzare e ispirare. La Bentayga ha creato un'esperienza Grand Touring che è davvero senza confini e la nostra speranza è che questa collaborazione ispiri le generazioni future a vivere e creare allo stesso modo". il modello di casa Bentley ha funzionato da ispirazione per tre opere d'arte originali, portate in vita dai giovani artisti che presenteranno le loro opere nelle prossime settimane. Una chiave interpretativa è stata l'aspetto dinamico della vettura, caratterizzato dal nuovo linguaggio di design del marchio, introdotto dalla Continental GT di terza generazione e dalla nuovissima Flying Spur. Ispirato dall'illuminazione, il designer e artista Ricardo Gonzalez ha creato un'opera d'arte tipografica intitolata 'Light the Way' per rendere omaggio alla tecnologia dei fari intelligenti a matrice LED con il design Bentley ispirato ai tagli di cristalleria e i nuovi fari ellittici. Mikael B ha creato invece un'opera dove la motivazione viene da un universo in cui tutto è possibile: accostando e sfidando riferimenti storici artistici dal barocco al cubismo, espressi in modo contemporaneo con la vernice spray.

Laci Jordan è una designer multidisciplinare e il suo approccio è la rappresentazione del disegno esterno della Bentayga. I proventi dell'asta di dicembre andranno a beneficio di Inner-City Arts, il programma di educazione artistica che ha sede a Los Angeles e che lavora per influenzare positivamente la vita dei bambini dei centri urbani, migliorando le loro possibilità di condurre una vita produttiva e di successo sviluppando la creatività, abilità nell'apprendimento e fiducia in se stessi.